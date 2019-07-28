Количество ввозимых в Чехию продовольственных товаров растет

Количество продуктов питания, ввозимых в Чехию из-за границы, растет. В период с января по май текущего года на прилавках чешских магазинов появились зарубежные продовольственные товары на общую сумму 77 миллиардов крон (3 млрд евро), сообщает «Чешское радио» со ссылкой на Чешское статистическое управление. Продукты питания в Чехию поступают, в основном, из Германии и Польши.

В Чехию импортируют главным образом овощи, яйца и мясо. По мнению Томаша Маера из Чешского сельскохозяйственного университета, чешские производители пищевых товаров по сравнению с зарубежными не конкурентоспособны. В то же время, решение о том, какие товары в итоге окажутся на прилавках, принимают владельцы сетей магазинов, то есть иностранцы, которые предпочитают «своих» центральных поставщиков.