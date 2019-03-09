Количество работников Минобороны с момента вступления Чехии в НАТО сократилось вдвое

Количество работников Минобороны Чехии с момента вступления страны в НАТО сократилось на половину, а их зарплаты поднялись в два раза. По данным министерства, в 1999 году в Чехии насчитывалось 77 700 военнослужащих, а в 2019 - 33 000. Средняя зарплата работника Минобороны за двадцать лет поднялась с 20 270 крон до 37 946 крон (1518 евро), пишет чешское информагентство ЧТК.

Согласно заявлению главы ведомства Любомира Метнара, в текущем году запланировано приобретение техники на 88 миллиардов крон (3,5 млрд евро), в том числе и 200 БМП на общую сумму 50 млрд крон, а также 12 многоцелевых вертолетов на 12,5 млрд крон. Этот заказ обсуждался в ходе переговоров в Белом доме чешского премьера Андрея Бабиша с президентом США Дональдом Трампом.