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Количество подтвержденных случаев Covid-19 на шахте «Дарков» растет

Эва Туречкова
23-05-2020
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По данным на утро субботы, среди работников и сотрудников шахты «Дарков», а также членов их семей выявлено 153 заболевших коронавирусом, сообщила директор краевой Санитарно-эпидемиологической станции г. Острава Павла Сврчинова.

Масштабное тестирование шахтеров продолжается. В течение субботы эпидемиологи намерены взять анализы у 700 человек. Процесс должен завершиться к понедельнику. На сегодняшний день шахта «Дарков» является крупнейшим локальным очагом инфекции в Чехии. Несколько других менее масштабных очагов зафиксированы в Праге.

Как сообщает Минздрав Чехии, в течение пятницы в стране было зафиксировано 59 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных Covid-19 в Чехии, начиная с 1 марта, достигло 8813 человек, более 6000 пациентов уже вылечились.

 
 
 
 
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