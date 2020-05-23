Количество подтвержденных случаев Covid-19 на шахте «Дарков» растет

По данным на утро субботы, среди работников и сотрудников шахты «Дарков», а также членов их семей выявлено 153 заболевших коронавирусом, сообщила директор краевой Санитарно-эпидемиологической станции г. Острава Павла Сврчинова.

Масштабное тестирование шахтеров продолжается. В течение субботы эпидемиологи намерены взять анализы у 700 человек. Процесс должен завершиться к понедельнику. На сегодняшний день шахта «Дарков» является крупнейшим локальным очагом инфекции в Чехии. Несколько других менее масштабных очагов зафиксированы в Праге.

Как сообщает Минздрав Чехии, в течение пятницы в стране было зафиксировано 59 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных Covid-19 в Чехии, начиная с 1 марта, достигло 8813 человек, более 6000 пациентов уже вылечились.