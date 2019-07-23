Количество поддельных банкнот, изъятых в Чехии из оборота, снижается

Эва Туречкова
23-07-2019
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Национальный банк Чехии (ČNB) за первые шесть месяцев текущего года изъял из оборота более 740 единиц поддельных или видоизмененных купюр и монет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число фальшивок сократилось на 37 процентов. Данные обнародовала пресс-служба Нацбанка.

Количество поддельных купюр и монет самых разных валют, появляющихся в Чехии, снижается четвертый год подряд. Число фальшивок остается крайне низким по сравнению с количеством настоящих банкнот в обращении. В прошлом году их было 2,4 млрд, то есть на 5 процентов больше, чем годом ранее.

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