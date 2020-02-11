Количество нелегальных мигрантов, направляющихся через Чехию в Германию, растет

Количество мигрантов, которые в период с января по ноябрь 2019 года нелегально пересекли чешско-немецкую границу, составило 3979 человек. По сравнению с аналогичным показателем за 2018 год, их число незначительно выросло. Данные предоставило МВД Германии.
Наибольшее количество нелегальных мигрантов попало в соседнюю с Чехией страну из Австрии (36 654 человек).
Чешской полиции в прошлом году удалось задержать 266 иностранцев, которые намеревались использовать Чехию в качестве транзитного государства. В страну они прибыли, в основном, из Словакии и направлялись преимущественно в Германию.
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