Архив передач

Количество нелегальных мигрантов, направляющихся через Чехию в Германию, растет

Эва Туречкова
11-02-2020
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Количество мигрантов, которые в период с января по ноябрь 2019 года нелегально пересекли чешско-немецкую границу, составило 3979 человек. По сравнению с аналогичным показателем за 2018 год, их число незначительно выросло. Данные предоставило МВД Германии.

Наибольшее количество нелегальных мигрантов попало в соседнюю с Чехией страну из Австрии (36 654 человек).

Чешской полиции в прошлом году удалось задержать 266 иностранцев, которые намеревались использовать Чехию в качестве транзитного государства. В страну они прибыли, в основном, из Словакии и направлялись преимущественно в Германию.

 
 
 
 
 
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