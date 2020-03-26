Количество летальных исходов в Чехии среди зараженных коронавирусом возросло до девяти

К вечеру 26 марта количество летальных исходов у пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, возросло до девяти. Одним из скончавшихся стал 80-летний пациент больницы в городе Градец Кралове, страдавший рядом других заболеваний. Несколько дней назад его тест показал наличие коронавируса. Двумя другими жертвами инфекции стали две пожилых женщины, госпитализированные из одного из пражских домов престарелых. На данный момент в Чехии выявлено 1925 инфицированных. Десять человек выздоровело.

Как сообщил глава Центрального кризисного штаба Роман Примула, в понедельник, 30 марта, власти хотят провести в Южной Моравии тестирование системы «умного карантина». Во всей стране такой режим планируется ввести после Пасхи, т. е. после 12 апреля.

«Хитрый карантин» предполагает, что зараженные и потенциально инфицированные будут отделены от остального населения, а передвижение зараженных будет отслеживаться.