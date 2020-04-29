Количество кибератак в Чехии выросло в разы

Количество совершенных в Чехии на фоне эпидемии коронавируса кибератак резко увеличилось. Данные за апрель превышают числа за март в шесть раз. Ежедневно было зафиксировано более 14 тысяч атак, на неделе с 7 по 15 апреля цифры достигали 20 тысяч атак в день.
Чаще всего речь шла о фишинге, то есть Интернет-мошенничестве с целью получить персональные данные пользователя Сети, а также номеров его кредитных карт, сообщил Петр Кадрмас из антивирусной компании Check Point.
Количество атак со стороны программ-вымогателей увеличилось на 19 процентов. Их мишенью стали больницы в городах Бенешов, Брно, Космоносы, а также медицинские учреждения в Остраве, Оломоуце и Пардубицком крае.
Хакеры также пытались взломать системы компаний «Бассейн реки Влтавы» и пражского аэропорта им. Вацлава Гавела.
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