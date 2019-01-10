Количество иностранных работников в Чехии растет

В Чехии растет количество иностранных работников. По состоянию на конец 2017 года в стране их проживало 472 400 человек. Таким образом, доля иностранцев в общей численности занятых в экономике ЧР составляла почти 11%. Большинство из них прибыли из Словакии, Украины, Румынии, Польши и Болгарии. Такие данные были обнародованы сегодня на пресс-конференции Чешского статистического управления.

«Доля иностранцев составляет 10,7%. Если учесть, что только пять процентов жителей Чехии – иностранные граждане, существует огромная диспропорция, которая свидетельствует о возрастной структуре прибывающих в страну иностранцев. В основном к нам приезжают люди в продуктивном возрасте, людей пенсионного возраста и детей здесь практически нет», - сказал директор департамента статистики рынка труда ЧСУ Далибор Голы.