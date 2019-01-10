Количество иностранных работников в Чехии растет

Тимур Кашапов
10-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии растет количество иностранных работников. По состоянию на конец 2017 года в стране их проживало 472 400 человек. Таким образом, доля иностранцев в общей численности занятых в экономике ЧР составляла почти 11%. Большинство из них прибыли из Словакии, Украины, Румынии, Польши и Болгарии. Такие данные были обнародованы сегодня на пресс-конференции Чешского статистического управления.

«Доля иностранцев составляет 10,7%. Если учесть, что только пять процентов жителей Чехии – иностранные граждане, существует огромная диспропорция, которая свидетельствует о возрастной структуре прибывающих в страну иностранцев. В основном к нам приезжают люди в продуктивном возрасте, людей пенсионного возраста и детей здесь практически нет», - сказал директор департамента статистики рынка труда ЧСУ Далибор Голы.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 