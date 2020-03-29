Архив передач

Количество инфицированных растет

Антон Каймаков
29-03-2020 oбновлено
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В Чехии продолжает увеличиваться общее количество граждан с выявленной инфекцией, вызывающей заболевание COVID 19. За минувшую субботу число заражений разрослось на 262 человека и ныне составляет 2689 случаев. От болезни скончались 14 чешских граждан. Выздоровело 11 человек.

Всего в Чехии проведено тестирование на коронавирус 40 700 человек.

 
 
 
 
 
 
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