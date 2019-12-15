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Количество фирм в Чехии растет быстрее, чем население

Эва Туречкова
15-12-2019
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Количество фирм, зарегистрированных на территории Чешской Республики, растет большими темпами, чем население страны, пишет чешское информационное агентство ЧТК со ссылкой на данные, опубликованные компанией Bisnode.

В прошлом году на одну тысячу жителей Чехии приходилось 46,6 компании, в этом году показатель поднялся до 47 фирм/1000 человек. Таким образом, в Чехии действуют 501 500 обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ.

Исключение составляет Прага, где регистрируются 44 процента всех компаний. Таким образом, на 1000 жителей чешской столицы приходится 169 фирм.

 
 
 
 
 
 
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