Количество фирм в Чехии растет быстрее, чем население

Количество фирм, зарегистрированных на территории Чешской Республики, растет большими темпами, чем население страны, пишет чешское информационное агентство ЧТК со ссылкой на данные, опубликованные компанией Bisnode.

В прошлом году на одну тысячу жителей Чехии приходилось 46,6 компании, в этом году показатель поднялся до 47 фирм/1000 человек. Таким образом, в Чехии действуют 501 500 обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ.

Исключение составляет Прага, где регистрируются 44 процента всех компаний. Таким образом, на 1000 жителей чешской столицы приходится 169 фирм.