Количество человек, пострадавших от особо опасных наркотиков, выросло до 21

Количество человек, пострадавших на севере Моравии от особо опасного синтетического канабиноида, выросло до 21. Один человек скончался. Полиция уже предъявила обвинения шестерым дилерам наркотиков, которым грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, одному из обвиненных – до 18 лет.

Как сообщает полиция, кроме искусственных канабиноидов, на рынке наркотиков продается также особо опасный синтетический метамфетамин, так называемый SPD. На руках у дилеров находится еще около 400 упаковок.