Когда началась Вторая мировая война? – правильный ответ на вопрос знает лишь половина чешского населения

То, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года точно знает лишь 51% чешских граждан. Таков результат опроса, осуществленного агентством Empirica по заказу газеты «Právo». Изучению современной истории в школах, подчеркивают специалисты, необходимо уделять больше времени.

35% респондентов не знали, что ответить на вопрос по поводу даты 1 сентября 1939 года. 14% участников опроса дали ошибочный ответ. Чаще всего первый день сентября связывали с началом Первой мировой войны, оккупацией Чехословакии или же с Мюнхенским соглашением 1938 года, приведшим к отторжению от Чехословакии Судетской области и передачи ее гитлеровской Германии.

Наиболее точно на предложенный вопрос отвечали граждане старшего возраста и более образованные респонденты. Труднее пришлось участникам опроса из числа молодежи и женщинам. Среди чешских граждан моложе 29 лет на вопрос о 1 сентября 1939 года правильно ответили 42%. Граждане старше 50 лет правильный ответ знали в 60% случаев.