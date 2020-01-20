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Коалиция договорилась: Представители тяжелых профессий будут выходить на пенсию раньше

Антон Каймаков
20-01-2020
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Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о том, что правящая коалиция движения ANO и социал-демократов договорилась о введении досрочных пенсий для представителей тяжелых профессий. По его словам, за каждые 10 лет, отработанные на тяжелом производстве граждане получат право уйти на заслуженный отдых на 1 год раньше. Ныне правительству предстоит составить и утвердить список таких профессий.

Одновременно вице-премьер сообщил, что ныне действующий кабинет до конца избирательного срока не успеет осуществить комплексную пенсионную реформу. В силах коалиции лишь подготовить этот шаг.

 
 
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