Коалиционное правительство пришло к соглашению об оплате первых 3-х дней больничного

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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Как сообщила после заседания кабинета зампредседателя фракции ЧСДП Катержина Валахова, с июля 2019 г. правительство намерено возобновить оплату первых 3-х дней больничного. Компенсация составит 60% дневного заработка. Работодатели получат компенсацию в форме снижения выплат по медицинским страховкам сотрудников на 0,2 процентного пункта, что составит в сумме 3,5 млрд крон (137 млн евро).

Также коалиционное правительство пришло к соглашению об отмене возможности заявить о своей болезни спустя три дня. Таким образом кабинет пошел навстречу работодателям, указывавшим на то, что некоторые сотрудники злоупотребляют подобной возможностью.

 
 
 
 
 
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