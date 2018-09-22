Книга воспоминаний В. Гавела повествует и о начале современной истории Чехии

Лорета Вашкова
22-09-2018
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Впервые в свет выходит полное издание воспоминаний в одном томе Вацлава Марии Гавела (1897–1979), отца драматурга и бывшего чешского президента Вацлава Гавела. Издание объемом в более чем 900 страниц содержит свыше 300 архивных фотографий и документов. Большинство из них до сих пор не были опубликованы.

Как подчеркивает издатель, книга под названием Václav M. Havel: Mé vzpomínky – это не только рассказ известного и весьма успешного предпринимателя прошлого века, завершившего, помимо прочего, пражский дворец «Люцерна» и основавшего в столице новый район Баррандов, но и монументальное историческое полотно начала современной истории Чехии. Книга издана Библиотекой В. Гавела.

 
 
 
 
 
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