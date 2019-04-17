Клауса мл. уволили из комитета по образованию

Палата депутатов удовлетворила требование Гражданской демократической партии (ODS) и уволила из комитета по образованию Вацлава Клауса мл. Его место занял Карел Крейза от ODS.

Напомним, что Гражданская демократическая партия исключила депутата Клауса, сына бывшего президента Чешской Республики из своих рядов из-за его скандальных высказываний анти-европейской направленности, прозвучавших на заседании парламента, а также в ходе торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины оккупации Чехословакии нацистскими войсками. Единогласное решение об отчислении Клауса из ODS принял в марте исполнительный комитет партии.