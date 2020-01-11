Кладоискатель нашел в Моравии 50 серебряных монет XVI века

В области Моравский Карст, неподалеку от Брно, любитель поисков кладов с помощью металлодетектора обнаружил 50 серебряных монет предположительно XVI века. О находке, сделанной в начале января, агентству ЧТК сообщила директор музея региона Бланенско Павлина Коминкова.

Место, где был обнаружен клад, держится в секрете. Профессиональный археолог смог отыскать на месте еще 12 монет. Стоимость находки пока не установлена. Согласно закону, максимальная компенсация за переданный властям клад составляет 10% от стоимости металла, однако в некоторых случаях краевые власти увеличивают вознаграждение. Музей выразил благодарность кладоискателю-любителю, который сразу же сообщил о своей находке ученым.

В большинстве случаев граждане не сообщают государству о кладах. В 2010 г. в этом же районе был найден бочонок с тысячами серебряных монет XIV–XVII вв. О кладе не было заявлено, а человек, его обнаруживший, продал нумизматические редкости коллекционеру.