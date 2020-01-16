Кладоискатель, нашедший в Моравии старинные серебряные монеты, не имеет права на вознаграждение

Иржи Перница, который в начале января 2020 г. нашел в области Моравский Карст, неподалеку от Брно, 50 серебряных монет XVI века, не имеет права на вознаграждение. Согласно закону, человек, обнаруживший клад, получает до 10% его стоимости, однако на данный случай это правило не распространяется.

Поскольку Перница использовал металлодетектор, считается, что он проводил археологические исследования. В таком случае все найденное является собственностью края, на территории которого находились ценности. Однако краевые власти могут добровольно наградить кладоискателя, который сразу же сообщил о находке в местный музей и передал им монеты. На месте обнаружения было найдено еще 12 монет.

Большинство людей, обнаруживающих клады, предпочитает не заявлять о них властям, поскольку вознаграждение оказывается слишком незначительным. Найденные старинные артефакты, как правило, тайно продают коллекционерам. Чешские музеи указывают на несовершенство законодательства и необходимость повышения компенсаций.