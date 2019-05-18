Кладно откроет экспозицию о создателе легендарного Кротика в 2021 году

Лорета Вашкова
18-05-2019
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В замке города Кладно, который является собственностью города, до 2021 года планируют обустроить интерактивную экспозицию, посвященную чешскому художнику и иллюстратору Зденеку Миллеру, создателю известного во всем мире Кротика. Первый фильм об этом трогательном персонаже появился в 1956 году.

Миллер, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2021 году, является уроженцем Кладно. Представители города хотят таким образом воздать должное памяти своего земляка.

В экспозиции будут представлены наброски, экспромты и другие материалы, использованные для работы над мультипликационными фильмами о Кротике, а также документальный фильм о Миллере, предметы из мастерской мастера. Зденек Миллер умер в возрасте 90 лет в конце 2011 года.

 
 
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