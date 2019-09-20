Китайское посольство даст прием по случаю 70-й годовщины дипломатических отношений с Чехией

Эва Туречкова
20-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Китайское посольство в Чехии решило организовать в пражском дворце Жофин официальный прием по случаю 70-й годовщины начала дипломатических отношений между обоими государствами. Мероприятие состоится в среду.

От МИД ЧР примет участие замминистра Мартин Тлапа, так как глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек будет в это время находиться с рабочим визитом в США, сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

Взаимоотношения Китая и Чехии в последнее время ухудшились из-за отмены Пекином запланированных гастролей чешского музыкального ансамбля Guarneri Trio Prague, Пражской филармонии, Симфонического оркестра Чешского Радио и струнного квартета имени Пражака.

Китай, в свою очередь, не доволен решением пражской мэрии исключить из договора о двусторонних связях, который был подписан между Прагой и Пекином, декларации о признании политики единого Китая.

Статьи на ту же тему
Милош Земан и Александр Вучич, фото: ЧТК/AP Photo/Darko Vojinovic

Независимость Косово поддерживается Чехией и отвергается ее президентом

Президент Милош Земан ступил на тонкий дипломатический лед, заявив, что «хочет обсудить с высшими государственными представителями возможность…
Вера Йоурова, фото: Михаела Данелова, Чешское радио

Йоурова проследит за соблюдением европейских ценностей, свободой слова и борьбой с фейками

Чешский еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова была назначена на пост зампредседателя Европейской комиссии. В команде Урсулы…
Фото: Роман Вондроуш / ЧТК

Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о «гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию

На протяжении всего лета в Чехии продолжаются споры по поводу судьбы памятника советскому маршалу Ивану Коневу на одной из площадей…
Далее об этом
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 