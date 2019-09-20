Китайское посольство даст прием по случаю 70-й годовщины дипломатических отношений с Чехией

Китайское посольство в Чехии решило организовать в пражском дворце Жофин официальный прием по случаю 70-й годовщины начала дипломатических отношений между обоими государствами. Мероприятие состоится в среду.

От МИД ЧР примет участие замминистра Мартин Тлапа, так как глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек будет в это время находиться с рабочим визитом в США, сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

Взаимоотношения Китая и Чехии в последнее время ухудшились из-за отмены Пекином запланированных гастролей чешского музыкального ансамбля Guarneri Trio Prague, Пражской филармонии, Симфонического оркестра Чешского Радио и струнного квартета имени Пражака.

Китай, в свою очередь, не доволен решением пражской мэрии исключить из договора о двусторонних связях, который был подписан между Прагой и Пекином, декларации о признании политики единого Китая.