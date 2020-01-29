Китайский город попросил своего чешского побратима прислать средства антивирусной защиты

Город Ичан, расположенный в китайской провинции Хубэй, обратился к чешскому городу-побратиму Тршебич с просьбой предоставить средства защиты для борьбы с коронавирусом. В городе, где находится один из очагов эпидемии, сотни человек инфицированы, один скончался. В электронном сообщении Ичан просит прислать медицинские защитные комбинезоны, перчатки, марлевые повязки и средства дезинфекции.

29 января просьбу китайской стороны рассмотрит городской совет Тршебича. Участие в оказании помощи также намерен принять край Высочина. Ичан и Тршебич заключили договор о партнерстве в 2015 г. С тех пор чешская и китайская сторона укрепляют экономические отношения и обмениваются студентами.