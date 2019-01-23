Китайская компания построит рядом с Пасоглавками курорт

Представители компании Thermal Pasohlávky, владельцем которой являются край и населенный пункт Пасоглавки, заключили с китайскими партнерами из фирмы RiseSun договор о продаже земельного участка на сумму почти 380 млн крон (без НДС), что составляет 14,8 млн евро. На данной территории вблизи Пасоглавок планируеся строительство курорта, расходы на которое потребуют свыше миллиарда крон.

В эксплуатацию объект планируют сдать до семи лет. Администрация края на том же земельном участке построит лечебницу на 160 койко-мест. Переговоры с китайской компанией начались еще в период правления предыдущего руководства края.