Китай призвал мэра Праги «прекратить портить китайско-чешские отношения»

Китай призвал мэра Праги Зденека Гржиба и действующее руководство чешской столицы «прекратить портить китайско-чешские отношения». По информации агентства «Новый Китай» (Nová Čína), об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он также подчеркнул, что Городской совет Праги и мэр «плохо проявили себя в вопросах, касающихся Тайваня, Тибета, национального суверенитета и ключевых интересов Китая, серьезно оскорбили чувства китайского народа и нанесли ущерб двусторонним отношениям».

Таким образом он отреагировал на заявления Зденека Гржиба о том, что Прага намерена предпринять шаги для изменения текста договора, заключенного с Пекином, и добиться исключения из текста пункта о признании Политики одного Китая, отрицающей независимость Тайваня. В случае если этого сделать не удастся, городские власти расторгнут договор, подписанный предыдущей администрацией во главе с Адрианой Крначовой в 2016 году.

Китай уже отреагировал на заявления нынешнего руководства Праги. В частности, в июне было отменено китайское турне Пражского филармонического оркестра (ПФО), которое должно было состояться с 17 сентября по 5 октября. Власти Китая перенесли его на неопределенный срок. Китай обуславливал разрешение на его проведение публикацией критических заявлений в отношении мэра Праги представителями ПФО, но они отказались это сделать. В конце апреля министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек объявил, что встретится с послом Китая, чтобы обсудить сообщения о том, что Китай отменяет выступления чешских культурных учреждений, чье название содержит упоминание Праги.