Китай отказался от гастролей симфонического оркестра «Чешского Радио»

Катерина Айзпурвит
24-08-2019
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Симфонический оркестр «Чешского Радио» (SOČR) не поедет в Китай, где должен был выступать с гастролями в октябре текущего года. Пресс-секретарь «Чешского Радио» Иржи Гошна подтвердил, что китайская сторона не выдала разрешение чешскому агентству, выступавшему организатором выступлений.

Ранее Китай отменил гастроли еще двух известных чешских музыкальных коллективов – оркестра Prague Philharmonia (PKF) и струнного квартета им. Пражака.

Оркестр Prague Philharmonia считает, что выступления были отменены из-за изменений, которые мэр столицы Зденек Гржиб намерен внести в договор о двусторонних связях, заключенный между Прагой и Пекином. Мэр Праги хочет изъять из текста пункт, в котором Прага признает единый Китай. Администрация Праги неоднократно выражала поддержку Тайваню и Тибету.

 
 
 
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