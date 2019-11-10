Каждый житель Чехии ежегодно отправляет в помойку до 200 килограммов пищевых продуктов

Каждым чешским гражданином, в среднем, ежегодно потребляется 785 килограммов пищи, а еще 200 килограммов выбрасывается в помойку. При этом, по данным статистического агентства Eurostat, у каждой 14-й европейской семьи нет средств на ежедневное употребления в пищу мяса. В случае Чехии это 12% пенсионеров, одиноких граждан.

Расточительно относится к продуктам питания 53% европейских семей. По данным Евросоюза, ежегодно в мусорных ведрах оказывается 88 миллионов тонн полноценных пищевых продуктов на общую сумму 143 миллиарда евро.