Архив передач

Каждый житель Чехии ежегодно отправляет в помойку до 200 килограммов пищевых продуктов

Лорета Вашкова
10-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Каждым чешским гражданином, в среднем, ежегодно потребляется 785 килограммов пищи, а еще 200 килограммов выбрасывается в помойку. При этом, по данным статистического агентства Eurostat, у каждой 14-й европейской семьи нет средств на ежедневное употребления в пищу мяса. В случае Чехии это 12% пенсионеров, одиноких граждан.

Расточительно относится к продуктам питания 53% европейских семей. По данным Евросоюза, ежегодно в мусорных ведрах оказывается 88 миллионов тонн полноценных пищевых продуктов на общую сумму 143 миллиарда евро.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 