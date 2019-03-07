Каждый второй чех думает о смене места работы

Каждый второй житель Чехии рассматривает возможность смены места работы. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на данные кадрового агентства Manuvia. Наиболее распространенной причиной смены места работы респонденты называют низкие зарплаты, а также чувство подавленности, которые они ощущают на нынешней работе, дефицит свободного времени и др.

Несмотря на то, что компании в 2019 году планируют увеличить оклад работников производственных предприятий в среднем на 6,2 процента, а технических специалистов – на 4,8 процента, сотрудники продолжают покидать компании. Согласно исследованию Чешско-немецкой торгово-промышленной палаты, речь идет о каждом третьем работнике.