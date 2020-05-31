Каждый шестой чешский гражданин проживает в стесненных условиях

16% чешских граждан вынуждены мериться со стесненными жилищными условиями, которые ограничивают их возможности эффективно работать удаленно из дома или в домашних условиях получать или дополнять свое образование. Более четверти чешских домохозяйств с одним взрослым человеком перегружены расходами на жилье, которые поглощают более 40% их ежемесячного дохода. Об этом сообщило инвестиционное агентство Wood & Company, проанализировавшее данные европейского статистического управления Eurostat.

«Граждане с доходами ниже среднего уровня не способны сэкономить даже 10% от стоимости необходимого им жилья. У большинства из них нет возможности приобрести достаточно большой квартиры или дома без помощи, например, родственников. В результате им приходится проживать в стесненных условиях или же на значительном удалении от городов», – комментирует опубликованные данные генеральный директор компании 4fin Томаш Траушке. Аналитик Wood & Company Эва Садовская обращает внимание на то, что жилье отдельного домохозяйства считается переполненным, если, например, собственной комнаты лишена супружеская пара или же разнополые дети подросткового возраста.