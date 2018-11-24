Каждый седьмой выдворенный домашний насильник – рецидивист

Антон Каймаков
24-11-2018
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С 2007 года, когда в Чехии была введена профилактическая мера выдворения домашних насильников из их жилища, с целью защиты домочадцев, полиция этим воспользовалась 13 985 раз. Ежегодно в Чешской Республике регистрируется около 180 случаев временно запрета на проживание граждан виновных в агрессивном поведении вместе с их родственниками. Каждое седьмое принудительное выдворение – повторное.

В Чехии полицейские, преследующие цель воспрепятствовать домашнему насилию, имеют право запретить агрессору проживание вместе с его родственниками на 10 дней. В судебном порядке применение меры может быть несколько продлено, а также ужесточено запретом даже приближаться к конкретным жертвам насилия.

 
 
 
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