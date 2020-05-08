Каждый десятый житель Чехии боится потерять работу

60 процентов работников в Чехии выразили обеспокоенность своей финансовой ситуацией вследствие мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Около 20 процентов из них заявили, что боятся падения доходов, каждый десятый – потери рабочего места или отсутствия у работодателя средств на оплату их труда.

Из-за коронавируса четверть респондентов перешла на удаленную работу, а каждый шестой сотрудник не может работать вообще. Пятая часть респондентов отметила, что недовольна политикой государства в сфере борьбы с эпидемией. Об этом свидетельствует апрельский опрос агентства AMI Communications, в котором приняли участие 550 респондентов.