Каждый десятый зараженный коронавирусом - медработник

Во вторник, 14 апреля, в Чешской Республике было зарегистрировано 6 100 случаев заражения новым типом коронавируса Covid-19. По данным Чешской врачебной палаты почти 10% из них составляют медицинские работники - всего было заражено 243 медсестры, 135 врачей, 14 лаборантов и 192 других медработников. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Чешской Республике 1 марта 2020 года, первый врач заболел 5 марта. На данный момент выздоровело 20 врачей и 12 медсестер, две из них с болезнью не справились.

Среди других профессий заболеваемость коронавирусом существенной ниже. Всего случаи заражения были зафиксированы среди 129 учителей, 69 водителей, 57 полицейских, 55 социальных работников, 49 пожарных и спасателей и 19 солдат.