Каждый четвертый велосипедист, ставший в 2018 г. участником ДТП, был пьяным

Каждый четвертый велосипедист, ставший в 2018 г. в Чехии участником ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. В 70 процентах случаев была установлена вина велосипедиста, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на статистические данные.

По данным за прошлый год, в Чехии произошла 4281 авария с участием велосипедиста. 396 из них получили травмы, 38 ДТП были смертельными.

Велосипедисты также часто переоценивают свои способности и не соблюдают правила безопасности, например, не надевая шлема. Четыре из пяти скончавшихся в 2018 г. на дороге велосипедистов ехали без велошлема.