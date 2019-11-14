Каждая пятая семья в Чехии считает себя бедной

24% чешских семей считают себя бедными, что на 2% больше, чем в 2018 году. В то же время, 54% чешских домохозяйств хватает дохода для покрытия всех расходов и формирования сбережений. Такие данные опубликовал Центр изучения общественного мнения.

Как отмечают социологи, 66% семей не считают себя ни богатыми, ни бедными, что на 1% меньше, чем год назад. Число чехов, назвавших себя богатыми, сократилось на 9%, при этом чистый ежемесячный доход данных домохозяйств составил в среднем 47 тыс. крон (около 1,78 тыс. евро). У тех, кто не считает себя богатыми или бедными, средний чистый ежемесячный доход составлял 35 тыс. крон, бедными себя назвали респонденты, чей доход не превысил 25 тыс. в месяц.