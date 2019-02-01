Католики будут консультировать свои действия в связи с законопроектом о налогообложении церковного имущества с другими церквями

Прежде чем принимать какие-либо меры в связи с одобренным Палатой депутатов законопроектом о налогообложении церковного имущества, католическая церковь подождет, как проголосуют по этому вопросу сенаторы. В Сенате планируют рассмотреть законопроект не ранее 27 февраля.

Католическая церковь намерена консультировать дальнейшие свои действия ввиду возможных изменений с представителями других церквей в Чехии и Федерацией еврейских общин. Об этом после заседания Чешской епископской конференции ЧТК сообщил чешский кардинал и архиепископ Праги Доминик Дука.

Норму о налогообложении ранее конфискованного коммунистами, однако возвращенного в рамках Закона о реституции имущества, выдвинула Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Ввести новый налог коммунисты потребовали в обмен на поддержку главы движения ANO премьера Андрея Бабиша. ANO стало победителем последних парламентских выборов.