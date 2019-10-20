Картина чешско-французского сюрреалиста Йозефа Шимы была продана на аукционе в Праге за 10 млн крон

Полотно «Революция в Испании» Йозефа Шимы была продана 19 октября на аукционе в Праге за 10 млн крон. Включая аукционный сбор, новому владельцу произведение чешско-французского художника обойдется в 11,8 млн крон (около 463 тыс. евро).

Картина, написанная маслом в 1933 г., стала первым произведением Шимы, созданным в связи с конкретным историческим событием – свержением монархии и гражданской войной в Испании.

Чешский художник Йозеф Шима (1891–1971) – один из самых ярких представителей европейского модернизма, участник чешского авангардистского художественного объединения «Деветсил». С 1920 г. жил во Франции, где его имя стало произноситься как Жозеф Сима. Принадлежал к сюрреализму, позднее — к абстрактной живописи.