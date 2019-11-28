Каролину Плишкову будет тренировать Даниэл Валлверду

Новым тренером первой ракетки Чехии Каролины Плишковой станет венесуэльский специалист Даниэл Валлверду, который в прошлом также работал с Томашем Бердыхом. В тренерский штаб чешской спортсменки войдет и бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук.

Нынешний сезон для 27-летней Плишковой стал одним из лучших в карьере. Она одержала победу на четырех турнирах WTA и закончила год на втором месте рейтинга Всемирной женской ассоциации. В начале ноября теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с испанкой Кончитой Мартинез.