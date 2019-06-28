Kaролина Плишкова - в финале турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Kaролина Плишкова в полуфинале соревнований Nature Valley International в британском Истбурне, призовой фонд которого превышает 930 тыс. долларов, в пятницу победила Кики Бертенс (Нидерланды), занимающую 4-е место мирового рейтинга, со счетом 6:1, 6:2 и вышла в финал.

Матч длился 56 минут. В последнем поединке турнира третья ракетка мира поспорит за победу с немкой Анжелик Кербер.