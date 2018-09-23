Kaролина Плишкова победила в Токио

Чешская теннисистка Kaролина Плишкова в завершающем поединке в Токио обыграла чемпионку US Open Наоми Осаку в двух партиях со счетом 6:4, 6:4. 26-летняя спортсменка в финале подала 6 раз навылет, избежав двойных ошибок, реализовала два из двух брейк-понтов. Встреча длилась 1 час 4 минуты.

Это уже 41-й поединок в этом сезоне, завершившийся победой чешки. Плишкова завоевала 11-й титул в карьере, второй в текущем сезоне и первый на харде с февраля 2017 года. Улучшила свою позицию в рейтинге WTA на одну строчку, заняв 7-е место.