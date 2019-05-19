Каролина Плишкова одержала в Риме победу и станет 2-й ракеткой мира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила в финале престижного турнира WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia на грунте в Риме свою соперницу из Великобритании Йоханну Конта со счетом 6:3, 6:4 и станет второй ракеткой мира.

В начале нынешнего года Каролина также завоевала трофей на международном турнире в Брисбене, обыграв украинскую теннисистку Лесю Цуренко, и сегодня стала третьей теннисисткой после чешки Петры Квитовой и нидерландской спортсменки Кики Бертенс, на счету которых за 2019 год оказались два ценнейших трофея.