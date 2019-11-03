Архив передач

Каролина Плишкова не сумела пробиться в финал Итогового турнира WTA

Тимур Кашапов
03-11-2019
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Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Китае. Теннисистка из Чехии уступила австралийке Эшли Барти в трех партиях 6-4, 2-6, 3-6. В финале Барти сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, ранее обыгравшей Белинду Бенчич.

В свою очередь, другая чешская теннисистка Барбора Стрыцова в паре с китаянкой Су-Вэй Се вышла в финал парного разряда итогового турнира WTA и тем самым обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.

 
 
 
 
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