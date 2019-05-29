Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова вышли в третий круг Roland Garros

Во втором круге Roland Garros в Париже 29 мая Каролина Плишкова провела очередной качественный матч и одержала вторую победу, выиграв у словацкой теннисистки Кристины Кучовой со счетом 6:2. 27-летняя чешская спортсменка является одной из претенденток на титул Roland Garros - 2019.

В ходе дальнейшей встречи Плишковой предстоит померяться силами либо с хорваткой Петрой Мартич, выигравшей финальный поединок турнира серии WTA International в Стамбуле, либо с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

В третий круг Roland Garros вышла и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова, выступившая на любимом покрытии.