Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова вышли в третий круг Roland Garros

Лорета Вашкова
29-05-2019
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Во втором круге Roland Garros в Париже 29 мая Каролина Плишкова провела очередной качественный матч и одержала вторую победу, выиграв у словацкой теннисистки Кристины Кучовой со счетом 6:2. 27-летняя чешская спортсменка является одной из претенденток на титул Roland Garros - 2019.

В ходе дальнейшей встречи Плишковой предстоит померяться силами либо с хорваткой Петрой Мартич, выигравшей финальный поединок турнира серии WTA International в Стамбуле, либо с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

В третий круг Roland Garros вышла и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова, выступившая на любимом покрытии.

 
 
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