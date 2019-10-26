Архив передач

Kaролина Mухова вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Лорета Вашкова
26-10-2019
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Чешская теннисистка Kaролина Mухова, ранее переигравшая Риске, в решающем поединке Elite Trophy в Чжухае положила на лопатки фаворитку турнира Софию Кенин из США, бывшую вторую ракетку мира в юниорском рейтинге.

23-летняя чешка провела тяжелый затяжной матч со счетом 6:4, 4:6, 6:3 и по итогам двух побед вышла в полуфинал итогового теннисного турнира сезона в WTA-туре.

 
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