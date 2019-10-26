Kaролина Mухова вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Чешская теннисистка Kaролина Mухова, ранее переигравшая Риске, в решающем поединке Elite Trophy в Чжухае положила на лопатки фаворитку турнира Софию Кенин из США, бывшую вторую ракетку мира в юниорском рейтинге.

23-летняя чешка провела тяжелый затяжной матч со счетом 6:4, 4:6, 6:3 и по итогам двух побед вышла в полуфинал итогового теннисного турнира сезона в WTA-туре.