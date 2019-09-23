Каролина Мухова - чемпионка турнира Korea Open в Сеуле

23-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова в воскресенье стала победительницей соревнований в Сеуле после победы над 27-летней полькой Магдой Линетт со счетом 6/1, 6/1.

За 69 минут Каролина записала в свой актив пять брейков и четыре эйса. На счету Линетт в рамках поединка с чешкой - один эйс и семь двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство - 1:1. Данный титул является для Муховой первым в карьере. В истории Korea Open - это третья победа представителей чешского тенниса.