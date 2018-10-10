Карловы Вары хотят обновить авиарейс из Екатеринбурга

Лорета Вашкова
10-10-2018
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Гетман Карловарского края Яна Мрачкова провела переговоры в Екатеринбурге, нацеленные на обновление авиарейса Екатеринбург – Карловы Вары. Это позволило бы увеличить пассажиропоток из Свердловской области во всемирно известный чешский водолечебный центр, полагает гетман.

В период выполнения данного рейса, который ранее осуществлялся один раз в неделю вплоть до 2014 года, благодаря данным авиаперевозкам в Карловы Вары ежегодно прибывали около 13 тысяч пассажиров из Екатеринбурга. Авиарейс, однако, упразднили в связи со снижением курса рубля и сокращением покупательной способности российского населения. Об этом информировала в начале текущей недели газета Hospodařské noviny.

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