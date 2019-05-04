Карловы Вары открыли новый курортный сезон

Антон Каймаков
04-05-2019
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В Карловых Варах состоялась официальная церемония открытия нового 662-го курортного сезона. В этот раз знаменитая водолечебница ожидает значительного изменения состава отдыхающих. Как подчеркнула мэр Карловых Вар Андреа Ферклова, сокращается количество гостей из России и расширяется поток отдыхающих из Германии, а также из стран Азии, например, из Кореи и Тайваня.

 
 
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