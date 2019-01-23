Карловы Вары, Франтишковы Лазне, Марианске Лазне надеются на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Лорета Вашкова
23-01-2019
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Mинистерство культуры в среду, 23 января, передаст в штаб квартиру ЮНЕСКО научно-проектную документацию на номинацию о включении одиннадцати европейских курортных городов в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подготовка досье объемом в 2000 страниц началась с 2016 года, информировал агентство ЧТК Михал Урбан, председатель международной рабочей группы, которая занималась подготовкой необходимых документов.

Кандидатами на присвоение престижного статуса памятников ЮНЕСКО с чешской стороны являются Карловы Вары, Франтишковы Лазне и Марианске Лазне.

 
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