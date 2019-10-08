Карловарский край получит от ЕС техподдержку по сокращению добычи угля

Карловарский край стал одним из шести европейских горнодобывающих регионов, которые получат техническую поддержку по сокращению объемов добычи угля и трансформации местного хозяйства. Заявку подал 41 европейский регион.

Добыча угля в районе города Соколов должна полностью прекратиться в течение 20 лет. Компания Sokolovská uhelná и ее дочерние предприятия трудоустраивают около 3000 человек. В партнерских фирмах работают еще 2000 жителей Карловарского края.

В то же время, Sokolovská uhelná снабжает теплом треть региона.