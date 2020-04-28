Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится

55-й Карловарский кинофестиваль состоится, но не раньше следующего года. Организаторы решили не проводить кинофестиваль, который традиционно проходит в начале июля в городе-курорте на северо-западе страны, ввиду продолжающихся ограничений, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В 2020 году, тем не менее, состоится «виртуальная» выставка проектов для кинопрофессионалов KVIFF Eastern Promises. Кроме того, в кинотеатрах города могут пройти показы фильмов, которые были заявлены в рамках программы фестиваля текущего года.