Карлов университет занял третье место среди вузов Восточной Европы и Средней Азии

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Согласно рейтингу, составленному британским агентством Quacquarelli Symonds (QS) на 2019 г., пражский Карлов университет, наряду с Государственным Санкт-Петербургским университетом, является третьим лучшим высшим учебным заведением в регионе Восточной Европы и Средней Азии. Более высокую оценку получили МГУ и Государственный Новосибирский университет.

В десятку лидеров агентство QS также включило Чешский технический университета (ČVUT) в Праге, который занял 9-ю строчку рейтинга. Университет им. Масарика в Брно оказался на 11-й позиции.

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