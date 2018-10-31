Карлов университет занял третье место среди вузов Восточной Европы и Средней Азии

Согласно рейтингу, составленному британским агентством Quacquarelli Symonds (QS) на 2019 г., пражский Карлов университет, наряду с Государственным Санкт-Петербургским университетом, является третьим лучшим высшим учебным заведением в регионе Восточной Европы и Средней Азии. Более высокую оценку получили МГУ и Государственный Новосибирский университет.

В десятку лидеров агентство QS также включило Чешский технический университета (ČVUT) в Праге, который занял 9-ю строчку рейтинга. Университет им. Масарика в Брно оказался на 11-й позиции.