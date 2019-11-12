Архив передач

Карлов университет: забастовка против климатических изменений

Эва Туречкова
12-11-2019
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В здании пражского Карлова университета началась студенческая забастовка против климатических изменений. Протестная акция, участники которой требуют от правительства решительных действий по борьбе с глобальным потеплением, продлится до среды. Чешская инициатива за климат возникла в реакции на глобальные климатические протесты.

Чешские студенты хотят в завершение забастовки собраться на площади Яна Палаха и отправиться к зданию ректората Карлова университета с транспарантами: «Нет потеплению, нет Зиме!» и выразить таким образом также протест против ректора Томаша Зимы.

Напомним, что ректор подписал договор о финансовой поддержке университета со стороны компании Петра Келлнера Home Credit, которая по утверждению студентов, поддерживает Институт Вацлава Клауса, а тот отвергает теорию о климатических изменениях.

 
 
 
 
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