Kaрлов университет в Праге планирует открытие зданий в районах Либень и Троя

Kaрлов университет в Праге планирует в этом году инвестировать около одного миллиарда крон (40 миллионов евро) в примерно сорок проектов, связанных со строительством и ремонтом своих зданий.
Руководство университета намерено открыть в 2020 году новое здание факультета гуманитарных наук в районе Либень, отделенный от Голешовице Влтавой, а также здание физико-математического факультета в районе Троя. Продолжена будет и подготовка нового университетского кампуса на Альбертове.
Расходы на реализацию предусмотрены проектом бюджета Kaрлова университета, часть средств обеспечена за счет дотаций Министерства образования. Информагентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь одного из престижнейших вузов Чехии Вацлав Гайек.
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