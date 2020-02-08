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Kaрлов университет в Праге планирует открытие зданий в районах Либень и Троя

Лорета Вашкова
08-02-2020
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Kaрлов университет в Праге планирует в этом году инвестировать около одного миллиарда крон (40 миллионов евро) в примерно сорок проектов, связанных со строительством и ремонтом своих зданий.

Руководство университета намерено открыть в 2020 году новое здание факультета гуманитарных наук в районе Либень, отделенный от Голешовице Влтавой, а также здание физико-математического факультета в районе Троя. Продолжена будет и подготовка нового университетского кампуса на Альбертове.

Расходы на реализацию предусмотрены проектом бюджета Kaрлова университета, часть средств обеспечена за счет дотаций Министерства образования. Информагентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь одного из престижнейших вузов Чехии Вацлав Гайек.

 
 
 
 
 
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